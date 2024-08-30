Sultan Filminin Kemal'i Bulut Aras, Yıllar Sonra Görüntülendi - Son Dakika
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Sultan Filminin Kemal'i Bulut Aras, Yıllar Sonra Görüntülendi

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1978 yılında Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Sultan filmindeki Kemal rolüyle hafızalara kazınan Bulut Aras, uzun yıllar sonra yürüyüş yaparken görüntülendi. 71 yaşındaki usta oyuncu değişimiyle dikkat çekerken sevenlerine selam ve sevgilerini iletti. Bulut Aras, Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra sinema oyunculuğuna adım atan ve yaklaşık 50 filmde rol alan bir isimdir.

30.08.2024 15:57
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1978 yılında Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Sultan filmindeki Kemal rolüyle hafızalara kazınan Bulut Aras yıllar sonra görüntülendi.

Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Bulut Aras, yürüyüş yaparken görüntülendi. 71 yaşındaki usta oyuncu değişimiyle dikkat çekerken sevenlerine bir de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Herkese sevgilerini ileten Bulut Aras "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için" ifadelerini kullandı.

BULUT ARAS KİMDİR?

15 Mart 1953'te Denizli'nin Yukarışamlı köyünde 10 çocuklu bir ailede doğan Bulut Aras, Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1976'da Tercüman gazetesinin düzenlemiş olduğu; Sinema, Fotoroman, TV Yarışması birincisi seçilen Aras, 1976'da "Hain" filmi ile sinema oyunculuğuna başladı. Aras, daha sonra Ertem Eğilmez'in talimatı üzerine Arzu Film'e çağrıldı ve Hain, Deli Yürek, Beni Unutma, Kırmızı Kelebek, Sultan gibi yaklaşık 50 filmde rol aldı.

Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
Sultan Filminin Kemal\'i Bulut Aras, Yıllar Sonra Görüntülendi

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Son Dakika Magazin Sultan Filminin Kemal'i Bulut Aras, Yıllar Sonra Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultan Filminin Kemal'i Bulut Aras, Yıllar Sonra Görüntülendi - Son Dakika
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