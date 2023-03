Hakan Akkaya ile yaşadığı tartışmadan sonra yarışmadan ayrılan Hande Sarıoğlu, gerçekleri açıkladı

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil İkonu yarışması, YouTube'da yayınlanmaya başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada Hakan Akkaya ile sunucu Hande Sarıoğlu da gerildi. Sarıoğlu ve Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü.

"HAKAN EN BAŞINDAN BERİ BENİ İSTEMEDİ"

Yaşanan tartışmanın ardından yarışmadan ayrılan Sarıoğlu, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yaşanan tartışmanın iç yüzünü anlattı. Akkaya'nın en başından beri programı sahiplendiğini ve kendisini istemediğini söyleye Sarıoğlu, şunları anlattı: "Ben 4. bölümden sonra adaya veda ettim. Ben göndermediler de bizim en başından beri Hakan Akkaya ile yıldızımız barışmadı. Programda ilk Hakan Akkaya ile anlaşılmış. O da yanına partner olarak Aslıhan Doğan Turan'ı alıyor. Bu program sanki Hakan'ın programı gibi oluyor. Ben sunucu olarak tanıştırılınca Hakan'a sürpriz oluyorum. Hakan en başından beri kendi sunmak için sunucu istememiş. Daha fazla ekranda olmak istemiş. Beni en başından beri programda istememiş. Yapımcılar benden idare etmemi istedi. İlk tanışma toplantısında bile herkese enerjimizin tutmadığını söylemiştim. En başından beri istenmeyen biriydim."

"BANA KARIŞABİLECEĞİNİ ZANNETTİ"

"Yönetmenimiz benim açılışları daha canlı yapmamı istemişti. Ben de Seda Sayan gibiyimdir hareketli açılışlar yapar, şarkı söylerim. Her bölümün konseptine göre açılışlar yapıyordum. Programın başında Aslıhan'ı çağırdım zaman 'Gözlük denildiğinden de sen be' diyerek çağırırdım. Hakan Akkaya'yı çağırdığım zaman 'Beni sadece ismimle çağır' diyordu ve bana müdahale ediyordu. 5. programın finalini çekerken beni yanına çağırıp 'Sen artık şarkı söylemekten bi vazgeçer misin?' dedi. Her programda bir müdahale vardı. O bana karışabileceğini zannetti. Aslıhan'ı ve yapımı da idare ediyordu. 10 kız bunun karşısına geçtiğinde hakaretleri koyun gibi dinliyordu. Hakan egemen bir program olmuştu. Bana da hakim olabileceğini zannetti.

"SANA SÖZ VERDİĞİMDE KONUŞURSUN, İŞİME KARIŞAMAZSIN"

"Ben de senin istediğin gibi bu programı sunmam, sen bana karışmazsın dedim. Sonra orada koptuk ve birbirimize girdik. Sen jüri üyesisin ben sana söz verdikçe konuşursun, işime karışmazsın. Benden tepki görünce o da bir pıstı. Bana 'Seda Sayan programı istemiyorum' dedi. Ben de sen sanki Kraliyet Ailesi'nden mi geliyorsun dedim. En başından olmayacağı belliydi ama denemek istedik. Ben de ona programı bırakıp gittim. Bana laf sokmaya çalıştı, mobing vardı. Ama ben bu oyunlara gelmem. Al işte şimdi kendisi programı sunuyor."

"KAMERA ÖNÜNDE KAVGA ETTİK, KARGAŞAYI AYIRMAYA ÇALIŞTILAR"

"Biz program esnasında kavga ettik. Her şey kayıt altındaydı. Yapım ekibi oraya geldi ve kargaşayı ayırmaya çalıştı. Ben çat çat konuştum ama Hakan benden böyle bir şey beklediği için susmuştu. Benimle 60 bölüm anlaştılar ve ben öyle bir enerjiyle neden orada olayım ki? Ben gemileri yakmıştım ve oradan dönüş yoktu. O şekilde program gitmezdi. Benim programın başından beri olmamı istemedi. Benim hiç kimseyle problemim yoktu. Yapım da sorun yapmadı ve 4 bölümlük ücretimi ödedi. Ben idare etmezdim çünkü ben de dik bir insanım. Aslıhan daha sessiz sakin biridir. Çok araya dereye girecek bir durum yoktu. Zaten Aslıhan'la Hakan kanka."