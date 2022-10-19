Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu

19.10.2022 15:07

Yemekteyiz yarışmasının çekimlerinde yöresel kıyafetleriyle kolbastı oynayan Zuhal Topal'ın dans ederken kendinden geçtiği anlar sosyal medyayı salladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucu Zuhal Topal, Trabzon'da yapılan çekimlerde kolbastı oynadı. Yöresel kıyafetlerle oynayan Topal, dans ederken adeta kendinden geçti.

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Topal, geçtiğimiz günlerde Karadeniz yaylalarına çıktı ve Karadeniz şivesiyle programın açılışını yaptı. Horon tepen Zuhal Topal, kolbastı müziğini duyunca kendini ortaya attı. Şivesiyle eleştirilen ünlü isim, kolbastı performansıyla da izleyicilerden tam not aldı.

Yöresel kıyafetler giyip kamera karşısına geçen Zuhal Topal, kolbastı oynarken kendinden geçti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eğlenceli kişiliğiyle her daim adından söz ettiren Zuhal Topal'ın kolbastı performansı sosyal medyada da gündem oldu. Topal'ın dans videosunu paylaşan anlarca kullanıcı "Beni çok güldürdün, Allah razı olsun" yorumunu yaptı.

İşte Zuhal Topal için yapılan bazı yorumlar...

Yöresel kıyafetler giyip kamera karşısına geçen Zuhal Topal, kolbastı oynarken kendinden geçti
Yöresel kıyafetler giyip kamera karşısına geçen Zuhal Topal, kolbastı oynarken kendinden geçti
Yöresel kıyafetler giyip kamera karşısına geçen Zuhal Topal, kolbastı oynarken kendinden geçti
Yöresel kıyafetler giyip kamera karşısına geçen Zuhal Topal, kolbastı oynarken kendinden geçti
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Zuhal Topal, Karadeniz, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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