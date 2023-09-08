Süreyya Yalçın, 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi - Son Dakika

Süreyya Yalçın, 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi

Süreyya Yalçın, 3 milyon TL\'lik altın kaplama elbise giydi
Son Güncelleme: 08.09.2023 13:29

Son zamanlarda zayıflığıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 3 milyon TL'lik altın kaplama bir elbise giydi.

Daha önce yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, hızla kilo vererek bir deri bir kemik kaldı. Zayıflığıyla herkesi şaşkına çeviren Yalçın, kesenin ağzını açarak 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi.

ÜZERİNDE ELMAS VE YAKUT TAŞLAR VAR

Taze Magazin'de yer alan habere göre, Süreyya Yalçın bir davete katılmak için modacı Pınar Kerimoğlu imzalı bir elbise tercih etti. Yalçın'ın altın kaplama üzerine elmas ve Yakut taşlar işlenen kıyafetinin fiyatı ise tamı tamına 3 milyon TL. Sosyetik ismin milyonlarca liralık elbisesi kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Yalçın'ın zayıflıktan dolayı kıyafeti taşıyamadığını söylerken bir kısım da çok yakıştırdı.

İşte Süreyya Yalçın'ın 3 milyon TL'lik altın kaplama elbisesi...

Süreyya Yalçın, 3 Milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi
Süreyya Yalçın, 3 Milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi
Süreyya Yalçın, 3 Milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi
Süreyya Yalçın, 3 Milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi
Süreyya Yalçın, 3 Milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi
Süreyya Yalçın, 3 Milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi

Süreyya Yalçın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Süreyya Yalçın, 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Müge Anlı canlı yayında Fenerbahçe için çağrı yaptı
14:02 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak
13:50 Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
13:41 Ankaragücü maçında oynamayan Livakovic, İsmail Kartal'a teşekkür etti: Beni korudu
13:27 Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı
13:22 Süreyya Yalçın, 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi
13:04 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer ve kardeşlerine rekor para cezası
12:52 Hong Kong'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti: 2 kişi yaşamını yitirdi
12:50 İngiltere teyakkuzda! İran ajanı kendini kamyonetin altına bağlayarak hapisten kaçtı
12:48 OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 14:22:55. #1.13#
SON DAKİKA: Süreyya Yalçın, 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement