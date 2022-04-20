Survivior All Star artık Yağmur'suz: Adaya veda etti - Son Dakika
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Survivior All Star artık Yağmur'suz: Adaya veda etti

20.04.2022 08:22

İlk üç eleme adayının Evrim Keklik, Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı'nın olduğu Survivor'da elenecek isim 19 Nisan salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli oldu. Ve SMS'ler sonucu adaya veda eden isim Yağmur Banda olarak açıklandı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde elemeye kalan yarışmacılar arasında bir kişi All Star hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında ikinci eleme adayı Ayşe oldu. Üçüncü ve dördüncü dokunulmazlık oyunlarını da kaybeden gönüllüler takımında Nisa ve Yağmur da eleme adayı seçildi. Eleme kalan yarışmacılar kural gereği teker teker yokluk adasında 24 saat zaman geçirdi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

YAĞMUR HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Acun Ilıcalı, oylama sonuçlarına göre Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur arasında en az oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yağmur olduğunu söyledi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiğini öğrenen Yağmur ise gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Yağmur, "Bu anı yaşayacağımı hissetmiştim. Ağlamamak için söz vermiştim. Çok üzgünüm ama karakterimden ödün vermedim. Buraya çok alışmıştım. Gözyaşlarımı tutamıyorum maalesef. Sabah burada uyandığımda arkadaşlarımı görmeye çok alışmıştım. Burada bir ailemi geride bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşı Yağmur'u elendiğini öğrenen Sude de gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
Sude
Survivior All Star artık Yağmur'suz: Adaya veda etti
Survivior All Star artık Yağmur'suz: Adaya veda etti
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Son Dakika Magazin Survivior All Star artık Yağmur'suz: Adaya veda etti - Son Dakika


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