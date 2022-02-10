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Survivor'a veda eden yarışmacı açıklandı - Son Dakika

Survivor'a veda eden yarışmacı açıklandı

10.02.2022 07:59

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan Barış, Birsen, Mert, Bora, Furkan, Gizem ve Sercan arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Furkan, Survivor yarışmasından elendi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da geçen hafta Aycan Yanaç'ın yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme olmamıştı. Bu sebepten de bu hafta 8 yarışmacı eleme potasına girdi.

8 KİŞİ ELEMEYE KALDI

Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında SMS oylaması yapılmıştı. Survivor'da bu hafta ise elemeye kalan diğer isimler Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu ve SMS oylamasına çıktılar. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

FURKAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Sekiz yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından oyuncu Furkan Kızılay oldu. Survivor hayallerine erken veda eden Furkan Kızılay büyük üzüntü yaşadı. Survivor'a veda konuşması yapan Furkan, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

ACUN ILICALI: YAPACAĞIMIZ İLK ALL STAR'IN İLK YARIŞMACISI SENSİN

Furkan'ın elenmesinin ardından konuşan Acun Ilıcalı, "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancak haftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" dedi. Ilıcalı, Furkan'ı yeniden Survivor'a davet ederek "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız All Star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
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Son Dakika Magazin Survivor'a veda eden yarışmacı açıklandı - Son Dakika Magazin


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