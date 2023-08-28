Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, olsa İstanbul depreminden korktuğu için Berlin'e taşınıyor - Son Dakika

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, olsa İstanbul depreminden korktuğu için Berlin'e taşınıyor

Son Güncelleme: 28.08.2023 14:03

Survivor ile adını duyurduktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, olası İstanbul depreminden dolayı Türkiye'deki evini kapatmayarak Berlin'e taşınma kararı aldı. Müzik çalışmalarına Berlin'de devam edecek olan şarkıcı, sık sık Türkiye'ye gelecek.

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan ve performansıyla adını duyuran ve yarışmadan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye'den taşınma kararı aldı. Kalaycıoğlu, olası İstanbul depreminden çekindiği için Berlin'de yaşayacağını söyledi.

"YERBİLİMCİLERİNİN SÖYLEDİKLERİNDEN KORKUYORUM"

Önceki akşam Karaköy'de karşılaştığı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Aleyna Kalaycıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki olası depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek "Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin'de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye'ye geleceğim" dedi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, deprem korkusundan dolayı Berlin'e taşınıyor
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, deprem korkusundan dolayı Berlin'e taşınıyor
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, deprem korkusundan dolayı Berlin'e taşınıyor
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, deprem korkusundan dolayı Berlin'e taşınıyor
Kaynak: Snob Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, olsa İstanbul depreminden korktuğu için Berlin'e taşınıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Ebrar Karakurt, "Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz" yorumuna tepkisiz kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
14:03 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, olsa İstanbul depreminden korktuğu için Berlin'e taşınıyor
13:46 Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Oturacağı villa bile hazır
13:25 Konserde dans eden Kalben, kendinden geçti
13:12 Bakan Bayraktar'ın petrol açıklaması heyecanlandırdı: Eylülde Van'da sondaj yapacağız
13:04 Bungalov havuzuna düşen bebek, yaşam mücadelesi veriyor
12:49 EGM, tehditler savuran kadın sürücüye ceza yazan polisin açığa alındığı iddiasını yalanladı
12:44 Olası deprem için İstanbul'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı
12:39 Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı
12:26 Beşiktaş'ta değnekçilik yapan şahıs polislerden para isteyince yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 14:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, olsa İstanbul depreminden korktuğu için Berlin'e taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement