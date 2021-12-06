Survivor 2022 için geri sayım başlarken daha önceden Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada yakın bir zamanı işaret etmişti. 2021 yılı sonu yaklaşırken sosyal medyada Survivor 2022 All Star yarışmacılarından bazıları daha şimdiden ifşa oldu...
TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star hakkında AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya gelen Ilıcalı kadro içinde bazı sürprizlerin olacağını söylemişti. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu diyebilirim. Yakın bir zamanda bunu Pazartesi veya Salı günü açıklayabiliriz." demişti.
İşte Survivor 2022 kadrosu için ifşa olan yarışmacılardan bazıları…
Nisa Bölükbaşı
Evrim Keklik
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Ogeday Girişken
Furkan Kızılay
Batuhan Karacakaya
Berkan Karabulut
Anıl Berk Baki
Sude Burcu
Yasin Obuz
Yunus Emre Özden
Gizem Memiç
Nagihan Karadere
Hikmet Tuğsuz
Seda Ocak
Sema Aydemir
Adem Kılıçcı
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları - Son Dakika Magazin