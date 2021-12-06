Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Survivor 2022 için geri sayım başlarken daha önceden Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada yakın bir zamanı işaret etmişti. 2021 yılı sonu yaklaşırken sosyal medyada Survivor 2022 All Star yarışmacılarından bazıları daha şimdiden ifşa oldu...

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star hakkında AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya gelen Ilıcalı kadro içinde bazı sürprizlerin olacağını söylemişti. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu diyebilirim. Yakın bir zamanda bunu Pazartesi veya Salı günü açıklayabiliriz." demişti.

İşte Survivor 2022 kadrosu için ifşa olan yarışmacılardan bazıları…

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Ogeday Girişken

Furkan Kızılay

Batuhan Karacakaya

Berkan Karabulut

Anıl Berk Baki

Sude Burcu

Yasin Obuz

Yunus Emre Özden

Gizem Memiç

Nagihan Karadere

Hikmet Tuğsuz

Seda Ocak

Sema Aydemir

Adem Kılıçcı