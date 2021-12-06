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Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları - Son Dakika

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

06.12.2021 10:58
Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

TV8'de yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'ye geri sayımın başlamasıyla yarışmacıların tam kadro listesi ortaya çıktı. İşte Acun Ilıcalı'nın 2022 Survivor All Star yarışmacı listesi...

Survivor 2022 için geri sayım başlarken daha önceden Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada yakın bir zamanı işaret etmişti. 2021 yılı sonu yaklaşırken sosyal medyada Survivor 2022 All Star yarışmacılarından bazıları daha şimdiden ifşa oldu...

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star hakkında AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya gelen Ilıcalı kadro içinde bazı sürprizlerin olacağını söylemişti. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu diyebilirim. Yakın bir zamanda bunu Pazartesi veya Salı günü açıklayabiliriz." demişti.

İşte Survivor 2022 kadrosu için ifşa olan yarışmacılardan bazıları…

Nisa Bölükbaşı

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Evrim Keklik

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Sercan Yıldırım

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Barış Murat Yağcı

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Mert Öcal

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Ogeday Girişken

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Furkan Kızılay

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Batuhan Karacakaya

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Berkan Karabulut

Anıl Berk Baki

Sude Burcu

Yasin Obuz

Yunus Emre Özden

Gizem Memiç

Nagihan Karadere

Hikmet Tuğsuz

Seda Ocak

Sema Aydemir

Adem Kılıçcı

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları

Barış Murat Yağcı, Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı, Merve Aydın, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları - Son Dakika
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