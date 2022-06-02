Survivor All Star'da peş peşe oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetti. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise ada konseyi düzenlendi ve SMS sonuçlarına göre yarışmaya veda eden isim açıklandı.
Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı Ayşe'yi eleme adayı yaptı. 3. dokunulmazlığı da kaybeden takım, bu sefer de Sema'nın adını yazdı. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında 4. aday da Batuhan oldu.
Survivor'da elemeye kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında SMS oylaması yapıldı. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise adaya veda eden isim açıklandı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Sema Aydemir olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta da gönüllüler takımından ikizi elenen Sema, yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi: "Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim."
Sema'nın elenmesiyle takımlarda dengesizlik olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı ise "Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise perşembe akşamı bir konsey yapacağız" dedi.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu - Son Dakika