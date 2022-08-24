Survivor yarışmasıyla ünlü olan Birsen Bekgöz, mayolu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Survivor yarışmasıyla ünlü olan Birsen Bekgöz, mayolu fotoğraflarını paylaştı

24.08.2022 09:46

Survivor All Star yarışmacısı Birsen Bekgöz, sosyal medya hesabından denizin içinde mayoyla verdiği pozlarını paylaştı. 41 yaşındaki eski sporcu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Survivor All Star 2022'nin en iddialı yarışmacılarının başında gelen ve performansıyla sık sık adından söz ettiren Birsen Bekgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

353 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan eski yarışmacı, sık sık tatil pozlarını yayınlıyor. Bekgöz son olarak siyah mayosuyla denizin içinde verdiği pozları paylaşarak "Açıklamaya gerek yok yani" notunu düştü. Kısa mesafe koşucusu olan 41 yaşındaki bir çocuk annesi Birsen Bekgöz, kusursuz fiziğiyle de göz kamaştırdı.

İşte Birsen Bekgöz'ün tatil pozları...

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz, mayolu pozlarıyla görenleri hayran bıraktı
Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz, mayolu pozlarıyla görenleri hayran bıraktı
Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz, mayolu pozlarıyla görenleri hayran bıraktı
Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz, mayolu pozlarıyla görenleri hayran bıraktı
Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz, mayolu pozlarıyla görenleri hayran bıraktı
Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz, mayolu pozlarıyla görenleri hayran bıraktı
Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz, mayolu pozlarıyla görenleri hayran bıraktı
YORUMLAR (1)
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Birsen Bekgöz, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor yarışmasıyla ünlü olan Birsen Bekgöz, mayolu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor yarışmasıyla ünlü olan Birsen Bekgöz, mayolu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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