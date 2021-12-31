Üye Girişi
Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı - Son Dakika

Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı

31.12.2021 22:10
Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı

Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022 konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

Türkiye'nin ilgiyle izlediği yarışma programı Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışması 15 Ocak tarihinden itibaren tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu. tv8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.

Survivor All Star fragmanı yayınlandı! Ünlüler ve Gönüllüler takımı belli oldu

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.

SURVIVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

  • Adem Kılıçcı
  • Çağan Atakan Arslan
  • Furkan Kızılay
  • Mert Öcal
  • Sercan Yıldırım
  • Barış Murat Yağcı
  • Batuhan Karacakaya
  • Aycan Yanaç
  • Elif Gören
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Sema Aydemir
  • Birsen Bekgöz

SURVIVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

  • Gökhan Keser
  • Ogeday Girişken
  • Anıl Berk Baki
  • Hikmet Tuğsuz
  • Ardahan Uzkanbaş
  • Berkan Karabulut
  • Yasin Obuz
  • Gizem Kerimoğlu
  • Berna Keklikler
  • Sude Burcu
  • Seda Aydemir
  • Evrim Keklik
  • Nisa Bölükbaşı
YORUMLAR
500

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı - Son Dakika Magazin


Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Erik tezgahlara indi, fiyatı dudak uçuklattı: Müşteriler bana dua ediyor Erik tezgahlara indi, fiyatı dudak uçuklattı: Müşteriler bana dua ediyor         
13:00
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 22:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement