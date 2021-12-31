Türkiye'nin ilgiyle izlediği yarışma programı Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışması 15 Ocak tarihinden itibaren tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu. tv8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.
Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı - Son Dakika Magazin