TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir olsun düşmüyor. Yarışmacıların açlık ve özlemle mücadele ettiği yarışmada mücadele eden Yunus Emre'nin eşi paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim - Son Dakika
Cem Yılmaz, Ramazan ayında içki içtiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu. Takipçileri tarafından yapılan yorumlarda, Yılmaz'ın bu paylaşımının doğru olmadığı ve kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmayacağı belirtildi.
Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşinin cenazesine katılan Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
Prenses Kate, anneler günü fotoğrafıyla ilgili yaşanan karışıklık üzerine özür diledi ve fotoğrafı düzenelediğini itiraf etti. Fotoğrafın dijital olarak değiştirildiği iddia edildi ve fotoğraf ajansları fotoğrafı geri çekti. Kate, düzenlemeleriyle karışıklığa neden olduğunu kabul etti ve özür diledi. Fotoğrafta yapılan düzenlemeler arasında evlilik yüzüğünün eksik olması, elin bulanık görünmesi ve çocukların kıyafetlerindeki hatalar yer alıyor.
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç yürümekte güçlük çekmeye başladı. Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'ın son hali sevenlerini üzdü.
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Ünlü çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer, çocuğunu oyuncu yapmak isteyen annelere uyarılarda bulundu. Gezer, çocuğu oyuncu olan annelerin çocuklardan önce kendilerinin değişime uğradığını ve bunun da çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Ayrıca, Gezer çocuğunun farkındalığı evde yaşamasına izin vermediğini ve onu açık havada dışarıya çıkardıklarını söyledi.
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96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. 'Poor Things' ve 'Barbie'den 'Oppenheimer'a birçok yapım ödül için yarıştı.
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