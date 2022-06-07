Survivor'da yarışan Adem ve Atakan'dan büyük kavga! Set çalışanları devreye girdi - Son Dakika
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Survivor'da yarışan Adem ve Atakan'dan büyük kavga! Set çalışanları devreye girdi

07.06.2022 10:26

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan heyecanlı bölümünde Atakan, bir önceki oyunda Hikmet'e tekmeler atan Adem'e tekme attı. Oyunun ardından Atakan'a tepki gösteren Adem'in "Gelir vururum" cümlesi ortalığı daha fazla karıştırdı. Sinirlenen Atakan, Adem'in üzerine koşarken araya giren set çalışanları ve yarışmacılar, ikiliyi ayırdı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi. Dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, ortak engelde gerginlik yaşadı.

ADEM, HİKMET'E TEKME ATTI

Ortak engellerde geçiş alanının küçük olması nedeniyle yalnızca önde gelen yarışmacının geçmesi, parkurda rakibine fark atmasına neden oluyor. Hikmet'le mücadele eden Adem ise ortak engelde önünde duran Hikmet'e art arda tekmeler atarak ilerlemesini söyledi. Oyun sonrası Adem ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

Survivor'da büyük kavga! Prodüksiyon, Adem ve Atakan'ı güçlükle ayırdı

ATAKAN DA ADEM'E TEKME ATTI

Diğer oyunda ise Adem ve Atakan mücadele etti. Adem ortak engele Atakan'dan önce girince Atakan, Adem'e 3 kere tekme attı. Bunun üzerine oyun bitiminde iki takım birbirine girdi. Adem kendisine yapılan muamele karşısında Atakan'a uyarıda bulunurken Atakan da Adem'in, aynı muameleyi Hikmet'e gösterdiğini söyledi. İkilinin konuşması sırasında tansiyon yükselince diğer yarışmacılar da araya girdi.

Survivor'da büyük kavga! Prodüksiyon, Adem ve Atakan'ı güçlükle ayırdı

"ADAMA VURACAK OLSAM DİREK VURURUM"

Atakan'ın söylediklerinden rahatsız olan Adem, "Ben sana vurursam görürsün" deyince ikili arasında ipler iyice gerildi. Sinirlerine hakim olamayan Atakan, yerinden hızla kalkarak "Gelip vursana" diyerek Adem'in üzerine koşmaya çalıştı. Atakan'ın sözleri sonrası iyice sinirlenen Adem, "Ben bir adama vuracak olsam vururum demem, vururum" dedi.

Survivor'da büyük kavga! Prodüksiyon, Adem ve Atakan'ı güçlükle ayırdı

SET ÇALIŞANLARI ARAYA GİRDİ

İkili arasında tansiyon yükselince takım arkadaşları bile sakinleştiremedi. Atakan ve Adem'in tartışırken burun buruna geldiğini gören set çalışanları ise teması engellemek için araya girdi. Sunucu Murat ise ikili güçlükle sakinleştirerek oyuna devam etti.

Survivor'da büyük kavga! Prodüksiyon, Adem ve Atakan'ı güçlükle ayırdı
Survivor'da büyük kavga! Prodüksiyon, Adem ve Atakan'ı güçlükle ayırdı
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SON DAKİKA: Survivor'da yarışan Adem ve Atakan'dan büyük kavga! Set çalışanları devreye girdi - Son Dakika
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