Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor'' - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''

Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: \'\'Bebek bezi giymiş gibi duruyor\'\'

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney, son giysisiyle eleştirilere maruz kaldı. 26 yaşındaki Sweeney, Paris'te çekilen fotoğraflarında krem rengi bir kıyafetle görüldü. Üzerinde çiçek desenli straplez bir korse, uyumlu bir şort eteği ve bir omuz çantası taşıyordu. Ancak, kıyafeti bazı eleştirmenler tarafından 'bebek bezi giymiş gibi' olarak nitelendirildi. Bir pop kültürü temalı Reddit forumunda birçok kişi, oyuncunun görünümüyle ilgili olumsuz yorumlar yaptı.

12.07.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sydney Sweeney, son giysisiyle alay konusu oldu ve hayranları sanki 'bebek bezi giymiş' gibi yorumlar yaptı.

Perşembe günü, 26 yaşındaki Sydney, Paris'te dolaşırken fotoğraflandı. Euphoria oyuncusu, krem rengi bir kıyafet giydi. Üzerinde çiçek desenli straplez bir korse ve uyumlu bir şort eteği ile birlikte bir omuz çantası taşıdı. Görünümüne biraz renk katmak için açık mavi şeffaf çoraplar ve uyumlu ayakkabılar ekledi. Altına altın çerçeveli güneş gözlükleri ve birkaç halka ve küpe de ekledi.

Akşamın ilerleyen saatlerinde, Sydney, nişanlısı Jonathan Davino ile aynı kıyafetle bir İtalyan restoranına gelirken görüldü, üstüne bol kesimli bir ceket giydiği halde. İki gezisinde de, Immaculate yıldızı sarı saçlarını ön ve arka omuzlarına doğru serbest bıraktı. Ancak, bazı eleştirmenler için kıyafeti doğru oturmadı.

BEBEK BEZİ GİYMİŞ GİBİ DURUYOR

"Bir pop kültürü temalı Reddit forumunda bir kullanıcı, yıldızın fotoğraflarını paylaştı. Yorum bölümünde birçok kişi, oyuncunun görünümüyle ilgili olarak 'Çok çirkin', 'Büyük bebek bezi giymiş gibi duruyor' gibi yorumlar yaptı."

Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: 'Bebek bezi giymiş gibi duruyor'
Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: 'Bebek bezi giymiş gibi duruyor'
Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: 'Bebek bezi giymiş gibi duruyor'
Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: 'Bebek bezi giymiş gibi duruyor'
Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: 'Bebek bezi giymiş gibi duruyor'
Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: 'Bebek bezi giymiş gibi duruyor'
Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: 'Bebek bezi giymiş gibi duruyor'

Sydney Sweeney, Euphoria, Paris, Bebek, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • E.E. Atayılmaz: Amannn ne kadar da önemli 0 0 Yanıtla

14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement