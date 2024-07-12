Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: \'\'Bebek bezi giymiş gibi duruyor\'\'

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Sydney Sweeney, son giysisiyle alay konusu oldu ve hayranları sanki 'bebek bezi giymiş' gibi yorumlar yaptı.

Perşembe günü, 26 yaşındaki Sydney, Paris'te dolaşırken fotoğraflandı. Euphoria oyuncusu, krem rengi bir kıyafet giydi. Üzerinde çiçek desenli straplez bir korse ve uyumlu bir şort eteği ile birlikte bir omuz çantası taşıdı. Görünümüne biraz renk katmak için açık mavi şeffaf çoraplar ve uyumlu ayakkabılar ekledi. Altına altın çerçeveli güneş gözlükleri ve birkaç halka ve küpe de ekledi.

Akşamın ilerleyen saatlerinde, Sydney, nişanlısı Jonathan Davino ile aynı kıyafetle bir İtalyan restoranına gelirken görüldü, üstüne bol kesimli bir ceket giydiği halde. İki gezisinde de, Immaculate yıldızı sarı saçlarını ön ve arka omuzlarına doğru serbest bıraktı. Ancak, bazı eleştirmenler için kıyafeti doğru oturmadı.

BEBEK BEZİ GİYMİŞ GİBİ DURUYOR

"Bir pop kültürü temalı Reddit forumunda bir kullanıcı, yıldızın fotoğraflarını paylaştı. Yorum bölümünde birçok kişi, oyuncunun görünümüyle ilgili olarak 'Çok çirkin', 'Büyük bebek bezi giymiş gibi duruyor' gibi yorumlar yaptı."