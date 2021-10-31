Tarkan, İstanbul'da aşka geldi! Eşine olan sevgisini böyle dile getirdi

Pandemi dönemi boyunca Almanya'da olan Tarkan ünlü bir markanın reklam filmi için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. İstanbul'un tadını çıkaran Tarkan'a eşi Pınar da eşlik ediyor. Tarkan İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla aşka geldi.

"CAN PINAR'IM"

Megastar paylaşımına şu romatik notu düştü: "Bir yanımda can Pınar'ım, öte yanımda eşsiz İstanbul boğazı. Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı. E bir aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaz"

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Tarkan, 2017 yılında hayranı olan Pınar Dilek'le Almanya'da dünyaevine girmişti. Bu evlilikten2018 yılında Liya adında bir kızları dünyaya geldi. Ünlü çift şimdi ise erkek çocuk bekliyor.