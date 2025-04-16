Tarkan Tevetoğlu\'nun Annnesi Neşe Tevetoğlu Hayatını Kaybetti

'TÜM ÇAMYUVA'NIN SEVDİĞİ BİR İNSANDI'

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu'nun ölüm haberi, Antalya'nın Kemer ilçesinde hüzünle karşılandı. Neşe Tevetoğlu'nun ilçeye bağlı Çamyuva Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde oturduğu villadan kısa süre önce ayrıldığı öğrenildi. Çamyuva Mahallesi Muhtarı Rıdvan Vicir, "Haberi alınca biz de çok üzüldük. Komşumuzdu, uzun yıllardır buradaydı. Çok sevecen, cana yakın bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin sevdiği, bütün komşuların, hatta tüm Çamyuva'nın sevdiği bir insandı. Üzüldük hepimiz. Handan hanıma (kızı) da Tarkan'a da başsağlığı diliyoruz. Cennet mekanı olsun" dedi. Neşe Tevetoğlu'nun ölüm haberini duyan komşuları da çok üzüldüklerini söyledi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),