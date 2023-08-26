Tekne kazası geçiren Demet Akalın, yaralanan bacağını gösterdi

Başarılı şarkıcı Demet Akalın'ın önceki akşam Yalıkavak'taki konserine yetişebilmek için bindiği tekne kayalıklara çarptı. Hızla batan tekneden son anda kurtulan şarkıcı, yaralanan bacağını gösterdi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Kazada başını hızlı şekilde vurduğu için şişen Akalın'ın bacağından da yaralandığı ortaya çıktı. Instagram hesabından bacağını yayınlayan şarkıcı "2023 izi bıraktı tekne kazası. Allah beterinden korusun" dedi.

BATAN TEKNEDEN SON ANDA KURTULMUŞTU

Tekne kazasından saniyelerle kurtulan Demet Akalın, yayınladığı videoda yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlatmıştı: "İyiyim merak etmeyin, bir tek yüzümde böyle bir şişlik var suratımda. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. Tekne iskeleye girdi. Ben aslında gece böyle şeyleri kullanmam ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık algılayamıyorum yani. Verilmiş sadakamız varmış. Arabayla geldik konserimi yaptım insanlar beni beklemiş gitmemiş. Bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık ama gelmedi baya. Kaç kere arandı hayal meyal hatırlıyorum. Bir arkadaşımızın parmaklar ezildi bir eczane yardım etti. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız keşke de insanlar böyle kaza yaparak travma yaşamasaydı. Teknelere servis yapan bir bot tesadüfen gelerek bizi kurtardı. O çocuklardan Allah razı olsun."