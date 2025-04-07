'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha - Son Dakika
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'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha

\'Teşkilat\' dizisinde Aybüke Pusat\'ın ardından bir ayrılık daha

Sosyal medya hesabında 'ekonomik boykot' çağrılarına destek verdiği görülen Aybüke Pusat, bu paylaşımının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın ardından Murat Aygen'in de önceden belirlediği kişisel sebepler nedeniyle diziden ayrılmak istediği öğrenildi.

07.04.2025 10:27
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundu. Bu çağrıya, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medyada boykot çağrısı yüzünden tepki çeken Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılması bazı kullanıcılar tarafından talep edildi. Bu tepkilerin ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Aybüke Pusat, dizinin 139. bölümünde Neslihan karakterine veda edecek. Pusat'ın vedasının ardından diziden bir ismin daha ayrılacağı gündeme geldi.

'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha

TEŞKİLAT DİZİSİNDE BİR AYRILIK DAHA

Teşkilat dizisinde, Tufan karakterine hayat veren Murat Aygen diziye veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aygen, daha önce planlanan bir ayrılık sahnesi ile Teşkilat dizisinden ayrılacak. Her iki oyuncunun projeden ayrılması, dizinin kadrosunda önemli değişikliklere yol açıyor.

Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 768107:
    trt izlemiyorum 31 60 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Defolup gidin sözcüde de halk tv de filim çevirin 31 15 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    oyuncular neden incelenmiyor 26 20 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Daha bu dizi izlenmez 18 27 Yanıtla
  • Musti5201:
    TRT izlemeyenler Siz izlemesenizde Olur kendini dünyanın merkezi sanıp o olmayınca dünyanın duracağını sana arkadaşlar Üzülerek Söylüyorum Durmayacak. 20 12 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha - Son Dakika
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