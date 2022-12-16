4 çocuk annesi Emine Özkan'ın, 25 yıllık kocasını da bırakıp TikTok üzerinden tanıştığı Battal isimle adamla kaçması büyük yankı uyandırdı. Olayın Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ele alınmasının ardından ilginç detaylar da ortaya çıktı.
Son olarak canlı yayına bağlanarak çocuklarıyla yüzleşen Emine Özkan'ın ifadeleri stüdyoda tartışma yarattı. Anlı'nın "7 çocuklu bir adama kaçma nedenin nedir?" sorusuna tek kelime "Sevdim" yanıtını veren kadın, çocuklarının tepkisini çekti.
Kadının çocuklarından biri ayağı kalkıp annesine tepki göstererek, "Bizden daha mı değerliydi o?" ifadelerini kullandı. Daha sonra eşiyle yüzleşen kadın, 25 yıllık hayat arkadaşından ise sadece boşanmalarını talep etti.
Sinirlerine hakim olamayan kadının kızı, yeniden annesine tepki göstererek, "Aynısını babam yapsa seni savunurdum ama sen artık benim annem değilsin. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin" sözlerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › 4 evladını ve 25 yıllık eşini terk edip 7 çocuklu adama kaçan kadına, kızından sert sözler: Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin! - Son Dakika