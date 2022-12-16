4 evladını ve 25 yıllık eşini terk edip 7 çocuklu adama kaçan kadına, kızından sert sözler: Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin! - Son Dakika
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4 evladını ve 25 yıllık eşini terk edip 7 çocuklu adama kaçan kadına, kızından sert sözler: Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin!

16.12.2022 11:30

TikTok'tan tanıştığı 7 çocuklu adama kaçan Emine Özkan adlı kadın, Müge Anlı'nın "7 çocuklu bir adama kaçma nedenin nedir?" sorusuna "Sevdim" yanıtını verdi. Bu cevabı duyunca çılgına dönen kadının kızı, annesine, "Aynısını babam yapsa seni savunurdum ama sen artık benim annem değilsin. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin" sözleriyle sert tepki gösterdi.

4 çocuk annesi Emine Özkan'ın, 25 yıllık kocasını da bırakıp TikTok üzerinden tanıştığı Battal isimle adamla kaçması büyük yankı uyandırdı. Olayın Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ele alınmasının ardından ilginç detaylar da ortaya çıktı.

7 çocuklu adama kaçmasının nedenini tek kelime ile açıkladı, yayındakiler çılgına döndü

YAYINA BAĞLANIP ÇOCUKLARIYLA YÜZLEŞTİ

Son olarak canlı yayına bağlanarak çocuklarıyla yüzleşen Emine Özkan'ın ifadeleri stüdyoda tartışma yarattı. Anlı'nın "7 çocuklu bir adama kaçma nedenin nedir?" sorusuna tek kelime "Sevdim" yanıtını veren kadın, çocuklarının tepkisini çekti.

7 çocuklu adama kaçmasının nedenini tek kelime ile açıkladı, yayındakiler çılgına döndü

25 YILLIK EŞİNDEN TEK BİR ŞEY İSTEDİ

Kadının çocuklarından biri ayağı kalkıp annesine tepki göstererek, "Bizden daha mı değerliydi o?" ifadelerini kullandı. Daha sonra eşiyle yüzleşen kadın, 25 yıllık hayat arkadaşından ise sadece boşanmalarını talep etti.

7 çocuklu adama kaçmasının nedenini tek kelime ile açıkladı, yayındakiler çılgına döndü

"SEN İNSAN DEĞİLSİN"

Sinirlerine hakim olamayan kadının kızı, yeniden annesine tepki göstererek, "Aynısını babam yapsa seni savunurdum ama sen artık benim annem değilsin. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin" sözlerini kullandı.

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Müge Anlı, Atv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 evladını ve 25 yıllık eşini terk edip 7 çocuklu adama kaçan kadına, kızından sert sözler: Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin! - Son Dakika


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