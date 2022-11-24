3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sağ kurtulan Sergen Deveci'den hasta yatağında ilk paylaşım

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveciambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Tedavisi devam eden oyuncu hasta yatağından çektirdiği fotoğrafı paylaşarak hayranlarının merakını giderdi.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

3 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulan Deveci, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" dedi.