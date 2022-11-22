Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü oyuncular veda paylaşımı yaptı - Son Dakika
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Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü oyuncular veda paylaşımı yaptı

22.11.2022 09:27

Tolga Güleryüz, Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın kurbanlarından biri oldu. Aynı minibüste oldukları arkadaşlarının ölümüyle yıkılan ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den peş peşe veda paylaşımı geldi.

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut B. yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.

İŞİTEN: IŞIKLAR İÇİNDE UYU

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, Instagram hesaplarından paylaşım yaptı. Güleryüz ile fotoğrafını paylaşan İşiten, "Seni seviyorum. Işıklar içinde uyu Tolga'm" notunu yazdı.

Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü isimlerden yürek yakan paylaşımlar

FERSOY: CANIM ÇOK ACIYOR

Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Ceyhun Fersoy ise "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı. Canım arkadaşım, dostu seni anlatmak için seninle yaşamak lazım. Seni asla ama asla unutmayacağım. Bunları yazarken hala inanamıyorum. Çok seviyorum seni ama çok" ifadelerini kullandı.

Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü isimlerden yürek yakan paylaşımlar

ÖNER: VEDAN ÇOK ANİ

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de kazada yaşamını yitiren arkadaşına veda etti. Instagram hesabından Güleryüz'ün fotoğrafını paylaşan Öner, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim. Hiç yakışmadı bu sana be. İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi."

Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü isimlerden yürek yakan paylaşımlar
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Son Dakika Magazin Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü oyuncular veda paylaşımı yaptı - Son Dakika


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