Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Oyunculuk kariyerinde "Söz", "Güneşin Kızları", "Arıza" ve "Baba" gibi önemli yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, şu sıralar TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde Altay karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, hem mesleki başarıları hem de özel yaşamındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor.

BABA OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

2024 yılının Haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş, kısa süre sonra baba olacağını duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu. Evlilik sonrası paylaştıkları bu haber, çiftin mutluluğunu perçinlerken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Hamilelik sürecini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman yaptıkları sade ve samimi paylaşımlarla dikkat çekti. Çevrelerine göre Sarıtaş, baba olma fikrine büyük bir heyecan ve duygusal bir bağlılıkla yaklaşıyor.

OĞLUNA DİZİDEKİ KARAKTERİNİN İSMİNİ VERECEK

Tolga Sarıtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamayla, doğacak oğluna vereceği ismi de kamuoyuyla paylaştı. Oyuncu, oğluna "Ali" adını vereceğini duyurdu.

Bu tercih, tesadüfi değil. Sarıtaş'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan "Güneşin Kızları" dizisinde canlandırdığı karakterin adı da "Ali"ydi. Genç yaşta bu rolle büyük bir çıkış yakalayan Sarıtaş, karakterin izleyicilerin hafızasında bıraktığı etkiyi şimdi kendi ailesine taşıyor.