Tolgahan ve Almeda'dan 3 Milyonluk Anlaşma

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin beraber oynadığı reklam filmi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ses getirdi. Tolgahan Sayışman'ın sosyal medyasından da paylaştığı reklam filmine 100 binlerce beğeni alırken ilk kez kamera karşısına geçen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bu reklam karşılığı 3 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.

Tolgahan Sayışman kimdir?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon'ludur. Nil adında bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi'ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore'de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti. Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra usta oyuncu Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. 2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Aşk Tutulması, Aşk Geliyorum Demez, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter, Şeref Sözü gibi dizilerde rol aldı. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman'ın bu evlilikten Efehan ve Alina adında iki çocuğu var.

Almeda Abazi kimdir?

Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu Almeda Abazi Sayışman, 13 Şubat 1992 tarihinde doğdu. 2008' de Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Oyuncu Tolgahan Sayışman'la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir. Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. TV8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır. Tolga Sayışman ile evli olan Almeda Abazi'nin Efehan ve Alina adında iki çocuğu var.