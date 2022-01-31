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Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım - Son Dakika

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım

31.01.2022 14:16

Çukur'da hayat verdiği 'Timsah Celil' rolüyle şöhrete kavuşan Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıklamıştı. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, konuyla ilgili konuştu. Anne Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez" diyerek evladına sahip çıktı.

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu. 2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ancak başarılı oyuncu şu sıralar kimlik değiştirdiği haberlerle gündemde.

"BÜTÜN BENLERİMİ SEVİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda trans birey olduğunu duyuran Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Arif Hür, trans birey olduğunu duyuran Ahmet Melih Yılmaz'ın ailesine ulaştı.

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım

"BU BİZİM AİLE MESELEMİZ, KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Gazeteci Arif Hür'e konuşan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu. Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım

OYUN SIRASINDA TACİZE UĞRAMIŞ

2013 yılında "Kadınlar Aşklar Şarkılar" isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti. Genç oyuncu "Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı." diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım

Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
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Film Festivali, Melih Yılmaz, Tiyatro, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım - Son Dakika
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