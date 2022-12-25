Aşka gelen ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisiyle öpüştüğü kareyi paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Aşka gelen ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisiyle öpüştüğü kareyi paylaştı

25.12.2022 16:55

İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açan Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, sevgilisiyle öpüştüğü kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Şu sıralar Kızı Kazan Aşk filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı, ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Nikah masasına oturmasını beklenen çift geçen yıl ilişkilerini sona erdirmişti.

AŞKA GELDİ

Oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı. Tunalı, "Seni seviyorum. Sen benim nefesimsin. Seninle ölmek istiyorum" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500
Sahte doktorun ameliyat yapmasından sonra mağdur olan İranlı kadın suç duyurusunda bulundu: Göğüslerimi kaybettim Sahte doktorun ameliyat yapmasından sonra mağdur olan İranlı kadın suç duyurusunda bulundu: Göğüslerimi kaybettim Kanser tedavisi gören ünlü sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti Kanser tedavisi gören ünlü sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti

Tuan Tunalı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşka gelen ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisiyle öpüştüğü kareyi paylaştı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:44 İzlenme rekoru kıran video! Timsahlar telaş içerisinde kaçacak yer aradı
16:24 Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi ilginç olay! Deneyimli kalecisi koridorda sarı kart gördü
16:15 Karısının dans ettiği anları paylaşan Lionel Messi, sosyal medyayı salladı
15:41 Süper Lig'deki İtalyan derbisi heyecan yarattı! Montella, Pirlo'yu üzdü
15:40 Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'tan yeni açıklama: Adil bir vergi düzeni gelmezse meydanlara çıkarız
15:31 Şaşırtan hakem ataması! TFF'nin yapay zeka sistemi hata verdi
15:16 Aşka gelen ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisiyle öpüştüğü kareyi paylaştı
14:55 İran dini lideri Ali Hamaney'in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı
14:38 Ev arkadaşları kahvaltıya gelmeyen genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı
13:16 Merve Boluğur bu kez peş peşe paylaştığı mayolu pozlarıyla dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 16:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: Aşka gelen ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisiyle öpüştüğü kareyi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement