Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi - Son Dakika
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Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi

22.05.2022 11:52

Cesur pozları ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, iddialı bir paylaşım yaptı. Sapanca'da tatil yapan Ekinci, çıplak vücudunu bir havlu ile kapatıp poz verdi.

Sivri dili ve cüretkar pozlarıyla gündemden düşmeyen 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla yaz sezonuna start vermişti. Tatil paylaşımlarına devam eden Ekinci bu kez soluğu Sapanca'da aldı.

HAVLU POZUYLA OLAY OLDU

183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, çıplak vücuduna havlu sarıp art arda cesur pozlar verdi. Yarı çıplak pozlarıyla dikkat çeken şarkıcıya binlerce yorum geldi. İşte olay olan o pozlar;

Uzun süredir cesur pozlar vermiyordu, Tuğba Ekinci sadece havluyla objektif karşısına geçti
Uzun süredir cesur pozlar vermiyordu, Tuğba Ekinci sadece havluyla objektif karşısına geçti
Uzun süredir cesur pozlar vermiyordu, Tuğba Ekinci sadece havluyla objektif karşısına geçti
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