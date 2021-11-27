Tuğba Ekinci'den kadına yönelik şiddetle ilgili enteresan paylaşım! Erotik video paylaştı, erkeklere kendinize gelin dedi!

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Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programından Nihat Doğan'la tartıştığı için ayrılan Tuğba Ekinci, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ekinci son olarak kadına şiddete tepki göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

"ERKEK MÜSVETTELERİ KENDİNİZE GELİN"

157 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cinsel içerikli bir video yayınlayan Tuğba Ekinci, "Erkeğin görevi kadınını sadece korumak ve sevmekten ibarettir. Bunu yapamayan erkek müsvetteleri kendinize gelin. Kimse sizin anneniz değil adam olun. Kadına şiddet bu iki anlamı bilmedikleri için var" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA STÜDYOYU TERK ETMİŞTİ

Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci, Al Sana Haber programının canlı yayınında tartışmıştı. Diğer yorumcuların uyarılarına rağmen sakinleşmeyen Tuğba Ekinci, "Ben bir daha yokum" diyerek stüdyoyu terk etmişti.