Turabi Çamkıran, sağlık sorunlarından dolayı Survivor All Star 2024'e katılamayacak

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yeni sezonunun yedinci yarışmacısı olarak Turabi'yi açıklamıştı. Daha önce iki kez yarışmada şampiyon olan Turabi, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda hastanede tedavi gören Turabi, sağlık sorunlarından dolayı yarışmada yer alamayacağını duyurdu.

"SAĞLIĞIM YETİŞMEYECEK"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Turabi Çamkıran şu ifadeleri kullandı: "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım... The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook'ta gördüğüm bir habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan'da bu yapının üyelerindenmiş. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills'te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood'da senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati'nin suikastı sonucu bu hale geldim. Ve maalesef Survivor All Star 2024'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. NOT; İnanmayın. Şaka. Yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz şeye inanmayın. Ama gelemeyeceğim gerçek. Kalın sağlıcakla."

RAKİPLERİNDEN YORUM GELDİ

Turabi'nin paylaşımına All Star kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz "Kendine iyi bak kardeşim" yorumunu yaparken Nagihan Karadere de "Şaka de şampiyon" ifadelerini kullandı. Turabi'nin son durumuyla ilgili Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'dan net bir açıklama gelmedi.

YARIŞMACILARA MEYDAN OKUMUŞTU

Eylül ayında yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'yı seslenerek yarışmacılara meydan okuyan Turabi Çamkıran "Yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonları da davet et lütfen. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler" diyerek gözdağı vermişti.

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Bir süre hastanede tedavi gören Çamkıran, daha önce bastonlu halini paylaşarak "Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocakta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum" demişti.