"Türk dizilerini izlemiyorum" diyen Hazal Kaya takipçisini sinirlendirdi! Verdiği cevapla olayı tatlıya bağladı - Son Dakika
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"Türk dizilerini izlemiyorum" diyen Hazal Kaya takipçisini sinirlendirdi! Verdiği cevapla olayı tatlıya bağladı

26.01.2023 10:10

Katıldığı yayında Türk dizisi izlemediğini dile getiren Hazal Kaya, bir takipçinden tepki gördü. Güzel oyuncu, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor!" diyen takipçisine, "Beybi sakin, 3 saate yakın dizi izlemek benim için çok zor sadece. Yerli dizi yersiz uzun" sözleriyle karşılık verdi.

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan başarılı oyuncu Hazal Kaya, önceki gün Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Dijital platformlarda yayınlanan projelere ağırlık veren Hazal Kaya, Türk dizilerini izlemediğini söyleyince tepki çekti.

"TÜRK DİZİSİ İZLEMİYORUM"

Oyuncu, Düvenci'nin, "İzlediğin Türk dizisi var mı?" sorusuna, "Türk dizisi? Yok. Selahattin Paşalı için Ömer'e baktım" yanıtını verdi. Kaya'nın bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

"BIKTIK ARTIK BU NANKÖRLERDEN"

Kaya'ya tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hala iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor" dedi.

HAZAL KAYA'DAN CEVAP

Bu tweet'i gören Kaya ise cevapsız kalamayarak "Beybi sakin, 3 saate yakın dizi izlemek benim için çok zor sadece... Yerli dizi yersiz uzun" ifadelerini kullandı. Yanlış anlaşıldığını belirten oyuncuTürk dizilerini sürelerinden dolayı izlemediğini söyledi.

Hazal Kaya'dan Türk dizilerini izlemediği için kendisine 'Nankör' diyen takipçisine cevap
Hazal Kaya'dan Türk dizilerini izlemediği için kendisine 'Nankör' diyen takipçisine cevap
Hazal Kaya'dan Türk dizilerini izlemediği için kendisine 'Nankör' diyen takipçisine cevap
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Hazal Kaya'dan Türk dizilerini izlemediği için kendisine 'Nankör' diyen takipçisine cevap Hazal Kaya'dan Türk dizilerini izlemediği için kendisine 'Nankör' diyen takipçisine cevap 26 Ocak 2023 Ntv Yayın Akışı 26 Ocak 2023 Ntv Yayın Akışı

Ceyda Düvenci, Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Türk dizilerini izlemiyorum' diyen Hazal Kaya takipçisini sinirlendirdi! Verdiği cevapla olayı tatlıya bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türk dizilerini izlemiyorum" diyen Hazal Kaya takipçisini sinirlendirdi! Verdiği cevapla olayı tatlıya bağladı - Son Dakika
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