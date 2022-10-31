Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı

31.10.2022 12:04

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak, misafir olduğu Şarkılar Bizi Söyler programında eşi Şebnem Kısaparmak'ın kendisine yaptığı sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. "Ağır abi" kimliğiyle tanınan usta sanatçının o anları ekran başındakileri de tebessüm ettirdi.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu "Şarkılar Seni Söyler" programının önceki akşam konuğu Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak oldu. 10 yıl aradan sonra ilk kez yeni albüm çıkaran Kısaparmak, unutulmaz parçalarını izleyiciler için söyledi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gecede arka arkaya da sürprizler yaşandı. Önce Kısaparmak'ın "Mor Salkımlı Sokak" şarkısını seslendirdiği sırada eşi Şebnem Kısaparmak stüdyoya girdi. Karısının arkadan sarılıp elini göğsüne götürmesiyle neye uğradığını şaşıran ünlü sanatçı, yanında Şebnem Kısaparmak'ı görünce tebessüm etti.

Ağır abi kimliğiyle tanınan Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne yapacağını bilemedi

OĞLU DA SÜRPRİZ YAPTI

Usta sanatçıya bir diğer sürpriz ise oğlundan geldi. Kısaparmak, "Bu Adam Benim Babam" şarkısını okurken de oğlu Kaan Kısaparmak, sürpriz yapıp programa katıldı. Oğul Kısaparmak, babasıyla beraber şarkıyı söyledi.

Ağır abi kimliğiyle tanınan Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne yapacağını bilemedi
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Şebnem Kısaparmak, Fatih Kısaparmak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı - Son Dakika
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