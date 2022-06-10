Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim - Son Dakika
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Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim

10.06.2022 14:12

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medyada yayınladığı videoda "Şu beyinsiz halktan sıkıldım" sözleriyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Övüç, "Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linçi hiç hak etmedim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere 'şu beyinsiz halktan çok sıkıldım', 'cahil halk', 'sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum' şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti. Bu paylaşımın ardından Övüç'ün 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

"BU LİNCİ HİÇ HAK ETMEDİM"

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Murat Övüç ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Murat Övüç, "Ülkede deprem olmuş, ben de 10 gün sonra kuaföre gittim ve bu nedenle linç edildim. Ben bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linci hiç hak etmedim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Murat Övüç'ün avukatı ise müvekkilinin söylediği sözlerin halka yönelik olmadığını, kendisini eleştirenlere yönelik olduğunu belirterek beraatını talep etti. Alınan savunmaların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
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Kaynak: İHA

Murat Övüç, İzmir, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim - Son Dakika
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