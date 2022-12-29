Bülent Ersoy'un yılbaşında vereceği konser iptal edildi - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un yılbaşında vereceği konser iptal edildi

29.12.2022 14:32
Bülent Ersoy'un yılbaşında vereceği konser iptal edildi

Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un 3 milyon TL'ye yılbaşında Bakü'de vereceği konser, sahne alacağı mekanın yasal izinlerinden dolayı iptal edildi. Mekandan yapıldığı açıklamada konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Ünlü isimler, 2023'ü sahnede karşılamaya hazırlanırken Bülent Ersoy da 3 milyon TL karşılığında Bakü'de konser verecekti. Ancak ünlü ismin konseri yılbaşına 2 gün kala mekanda yaşanan evrak eksikliğinden dolayı iptal edildi.

MEKANIN EVRAKLARINDA EKSİK ÇIKTI

Mekanın Instagram hesabından yapılan açıklamada "Konserin yapılacağı mekanın yasal izinleriyle ilgili eksikliklerden dolayı konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" denildi. Konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Diva ise iptal paylaşımını kendi hesabından yayınladı. Mekanın eksik evraklara rağmen konser anlaşması yapması kafa karıştırırken Ersoy'un yılbaşında ne yapacağı ve anlaştığı parayı alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

Bülent Ersoy'un yılbaşında vereceği konser iptal edildi
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Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un yılbaşında vereceği konser iptal edildi - Son Dakika


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