Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir ankette " Türkiye'nin en seksi kadını" seçildi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bastık, "Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler" dedi.
31 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü
Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna yanıt veren Bastık, "Saç rengimi" dedi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.
Son Dakika › Magazin › 'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı - Son Dakika
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