'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı - Son Dakika
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'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

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Bir ankette ''Türkiye'nin en seksi kadını'' seçilen şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından 18 yaşındaki halini paylaştı.

25.12.2024 22:20  Güncelleme: 22:42
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir ankette " Türkiye'nin en seksi kadını" seçildi.

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bastık, "Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler" dedi.

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

31 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna yanıt veren Bastık, "Saç rengimi" dedi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı
\'Türkiye\'nin en seksi kadını\' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

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Son Dakika Magazin 'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    TEK YOL ŞERİAT 39 31 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kimse kusura bakmasın ama buna sexi diyen kişiler kadın görmemişler.yada sednaya hapihanesinde yaşayıp dışarı yeni çıkıp ilk defa kadın olarak bunu görmüş olmalı. büyük konusmuyorum ama bana göre bu kadın sexi hiç değil kürdan gibi bune böyle 34 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizeneee şeriat sensin ferhat 8 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik o şeref bana nail olursa evet şeriat ben olurum temizlerim Gülsuyuyla bütün memleketi 5 11 Yanıtla
  • caps lock:
    Hadise deseniz anlarızda. Sıskalar bi tarafını da yırtsa yinede seksi olamaz ki. 14 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    hangi şehirde desin Lan Sen Görüşelim feroo 3 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik özledin demek kardeşini ben mekansızım gezginim yani sabit durmuyorum 0 4 Yanıtla
  • poyraz can:
    sexi kadın görmesem inanırdm tahtakurusu 3 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    çocuklara kötü örnek birisi 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    çok zayıf bırı suna sandıc versın 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı - Son Dakika
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