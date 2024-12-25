\'Türkiye\'nin en seksi kadını\' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

Alper Elma:

kimse kusura bakmasın ama buna sexi diyen kişiler kadın görmemişler.yada sednaya hapihanesinde yaşayıp dışarı yeni çıkıp ilk defa kadın olarak bunu görmüş olmalı. büyük konusmuyorum ama bana göre bu kadın sexi hiç değil kürdan gibi bune böyle