Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi... - Son Dakika
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Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

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İki yıllık eşi Serkan Sağdıç’tan boşanan Melek Mosso, yeni aşkıyla gündeme geldi. Şarkıcı, bir süredir adını gizli tuttuğu İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile ilk kez el ele kameralara yakalandı.

Şarkıcı Melek Mosso, son dönemde hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Mosso, Instagram'da başlattığı ücretli abonelik sistemiyle de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ünlü sanatçının özel içerikler sunduğu sistemden aylık yaklaşık 110 bin TL gelir elde ettiği öğrenilmişti.

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Özel hayatında da yeni bir dönem yaşayan Mosso, iki yıllık eşi Serkan Sağdıç ile boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir adını gizli tuttuğu İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile ilk kez birlikte görüntülenen şarkıcı, sevgilisiyle el ele kameralara yakalandı.

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

İspanya'da objektiflere takılan çiftin el ele yürüdüğü anlar dikkat çekerken, Mosso'nun yeni ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği görüldü.

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

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Son Dakika Magazin Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi... - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    kabuklu seviyor demek ki . 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    İthal seviyor demek ki 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi... - Son Dakika
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