Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Şarkıcı Melek Mosso, son dönemde hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Mosso, Instagram'da başlattığı ücretli abonelik sistemiyle de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ünlü sanatçının özel içerikler sunduğu sistemden aylık yaklaşık 110 bin TL gelir elde ettiği öğrenilmişti.

Özel hayatında da yeni bir dönem yaşayan Mosso, iki yıllık eşi Serkan Sağdıç ile boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir adını gizli tuttuğu İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile ilk kez birlikte görüntülenen şarkıcı, sevgilisiyle el ele kameralara yakalandı.

İspanya'da objektiflere takılan çiftin el ele yürüdüğü anlar dikkat çekerken, Mosso'nun yeni ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği görüldü.