Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında hayatını kaybetti!

20.06.2022 14:25

İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi ve Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerinden Türkmen Sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında Erbil'de yaşamını yitirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, uzun süredir hasta olan Muhammed Ahmed Erbilli'nin tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdiğini söyledi. Maruf, Erbilli'nin özellikle Türkmen sanatına büyük faydası dokunduğunu kaydederek, "Erbilli, Irak'ta Türkmen sanatının en büyük ustasıdır" dedi.

İBRAHİM TATLISES'İN 12 ŞARKISININ SAHİBİ

Türkmen sanatçının Erbil'de birlikte yaşamanın sembolü olduğunu belirten Maruf, vefatının Erbil için büyük bir kayıp olduğunu sözlerine ekledi. Besteleri ve sözleri Irak sınırlarını aşan Erbilli, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi. Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırmıştı.

'Yallah şoför' şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti

ŞARKILARINI 3 DİLDE SESLENDİRDİ

Erbilli, 31 Ocak 2019'da yaptığı açıklamada, "Bütün şarkılarımın sözleri ve bestesi bana ait. Büyük sanatçılar bestelerimi seslendirdi. Onlarca şarkım İstanbul, Kerkük, İran ve Azerbaycan'ın ünlü sanatçıları tarafından okundu" demişti. Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Yallah şoför" "Almağa gelin", "Kızlar el ele verin", "Yandım televizyonun elinden" başta olmak üzere 12 eserin sahibi olduğunu ifade etmişti. Şarkılarını Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak 3 dilde seslendiren Erbilli, Irak'ın Erbil kentinde 1933'te dünyaya gelmişti.

'Yallah şoför' şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti
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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Muhammed Ahmed, Irak, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında hayatını kaybetti! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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