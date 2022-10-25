Survivor'da heyecan yaratan detay! Yeni sezon tanıtımı yayınlandı

2006 yılından beri Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen ve her sene izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor 2023'ün tanıtımı ise dün akşam yayınlandı. Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu. Tanıtımdaki yeni detay ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

"SURVİVOR AKIL OYUNLARI"

Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" sözleriyle yarışmadaki yeni detayı açıkladı.