Survivor'da heyecan yaratan detay! Yeni sezon tanıtımı yayınlandı - Son Dakika
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Survivor'da heyecan yaratan detay! Yeni sezon tanıtımı yayınlandı

25.10.2022 10:24

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'ın yeni sezon ilk tanıtımı görücüye çıktı. Survivor'ın tanıtımındaki yeni detay ise dikkatlerden kaçmazken büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın başvuruları da başladı.

2006 yılından beri Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen ve her sene izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor 2023'ün tanıtımı ise dün akşam yayınlandı. Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu. Tanıtımdaki yeni detay ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı, 2023 Survivor için müjdeyi verdi! Yeni detay, izleyicide büyük heyecan yarattı

"SURVİVOR AKIL OYUNLARI"

Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" sözleriyle yarışmadaki yeni detayı açıkladı.

Acun Ilıcalı, 2023 Survivor için müjdeyi verdi! Yeni detay, izleyicide büyük heyecan yarattı
Acun Ilıcalı, 2023 Survivor için müjdeyi verdi! Yeni detay, izleyicide büyük heyecan yarattı
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Acun Ilıcalı, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da heyecan yaratan detay! Yeni sezon tanıtımı yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da heyecan yaratan detay! Yeni sezon tanıtımı yayınlandı - Son Dakika
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