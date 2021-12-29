Üye Girişi
Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması - Son Dakika

Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması

29.12.2021 01:11
Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması

Üç Kuruş dizisi ekibi yeni yıl yemeği için Gümüşsuyu'nda bulunan bir restoranda buluştu. Yüzündeki ruj izleriyle dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, yönetmen Sinan Öztürk ile kavga etti mi? İddialara cevap verdi...

Yemek öncesi oyunculardan Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Uraz Kaygılaroğlu objektiflere poz verip, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Nesrin Cavadzade'nin dizi yemeğine neden katılmadığına dair ise açıklama yapılmadı.

"BİRAZ ÖPTÜLER"

Yüzündeki ruj izleriyle dikkat çeken dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu "Evet içeride biraz öpüldüm" diye konuşurken, geçtiğimiz günlerde yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"DARP RAPORU ALMADIM!"

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kaygılaroğlu "Sinan abi beni herkesin içinde dövdü. Çukur ekibinden sağlam bir güruh var arkalarında ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım" diye espri yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ekin Koç ise "Bundan sonraki süreçte hikayemiz hızlanacak. Seyircilerimizi ters köşe yapacağız. Hepsi tetikte olsun" diye konuştu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun giyim tarzı dikkat çekti.

Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması
Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması
Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması

YORUMLAR
500

Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Ekin Koç, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması - Son Dakika Magazin


AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
00:48 Fatih Terim'den maç sonrası bomba açıklamalar: Ömrümde böylesini hiç görmedim
00:28 Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış
00:27 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli
00:27 Tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
00:25 Son enflasyon verileri, 3 Ocak'ta açıklanacak
00:09 Denizlispor, Nef Stadı'nda penaltılarda Galatasaray'ı eledi
23:25 Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
23:24 3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi
23:23 Galatasaray'ın performansı taraftarı çıldırttı: Kutsaldır o forma
23:04 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? sorusunu 400 bin kişi yanıtladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 01:28:10. #1.13#
SON DAKİKA: Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement