Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş'un ekibi yeni yıl yemeği için Gümüşsuyu'nda bulunan bir restoranda buluştu. Yemek öncesi oyunculardan Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Uraz Kaygılaroğlu objektiflere poz verip, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Nesrin Cavadzade'nin dizi yemeğine neden katılmadığına dair ise açıklama yapılmadı. Yüzündeki ruj izleriyle dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, yönetmen Sinan Öztürk ile kavga ettiği iddiasına da cevap verdi.

"BİRAZ ÖPÜLDÜM"

Yüzündeki ruj izleriyle dikkat çeken dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu "Evet içeride biraz öpüldüm" diye konuşurken, geçtiğimiz günlerde yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Sinan abi beni herkesin içinde dövdü. Çukur ekibinden sağlam bir güruh var arkalarında ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım" diye espri yaptı.

"SEYİRCİMİZE TERS KÖŞE YAPACAĞIZ"

Ekin Koç ise "Bundan sonraki süreçte hikayemiz hızlanacak. Seyircilerimizi ters köşe yapacağız. Hepsi tetikte olsun" diye konuştu.