Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı - Son Dakika
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Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı
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Damon Dash, Aaliyah’ın hayatını kaybetmeden önce kendisine gönderdiği mesajları anlattı. Ünlü şarkıcının uçuş öncesinde uçağa ilişkin endişelerini dile getirdiği ortaya çıktı.

R&B müziğin unutulmaz isimlerinden Aaliyah, 25 Ağustos 2001’de Bahamalar’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşında yaşamını yitiren sanatçının ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

ESKİ SEVGİLİSİ ANLATTI

Aaliyah’ın eski sevgilisi Damon “Dame” Dash, “R&B’nin Prensesi” olarak anılan sanatçının ölüm yıl dönümünde Us Weekly dergisine özel bir röportaj verdi. Dash, kazadan önce Aaliyah ile arasında geçen konuşmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

“UÇAĞI HİÇ SEVMEDİM”

Dash’in anlattığına göre Aaliyah, “Rock the Boat” klibinin çekimlerini tamamladıktan sonra Bahamalar’dan Florida’ya dönmeye hazırlanıyordu.

Aaliyah’ın uçuş öncesinde Dash’e “Uçağı hiç sevmedim” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. Dash ise bunun üzerine kendisine uçağa binmemesini söylediğini, ancak Aaliyah’ın klip çekimi nedeniyle dönmek zorunda olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Dash, Aaliyah’ın uçmaktan her zaman korktuğunu ve söz konusu uçakla ilgili de içine sinmeyen bir durum hissettiğini söyledi.

Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

KAZADA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aaliyah ve beraberindeki 8 kişi, 25 Ağustos 2001’de Bahamalar’dan havalanan uçağın kısa süre sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

Kazanın ardından hazırlanan soruşturma raporunda uçağın yaklaşık 317 kilogram fazla yük taşıdığı ve yüklerin dengeli şekilde dağıtılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca pilotun uçağı kullanmak için gerekli yetkiye sahip olmadığı ve kanında yasaklı madde tespit edildiği belirtildi.

Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

Aaliyah’ın ölümünden iki ay sonra “Rock the Boat” klibi yayımlandı. Sanatçının ailesi, Bahamalar’daki ulaşım organizasyonundan sorumlu prodüksiyon şirketine dava açtı. Dava, 2003 yılında tarafların gizli bir anlaşmaya varmasıyla sonuçlandı.ı.

Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı - Son Dakika

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