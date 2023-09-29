Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:52

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Cihangir'de sahibi olduğu mekana silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı. Oyuncu, saldırının yaşandığı dükkanın yan komşusuna ait olduğunu söyledi.

Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği ve mekandaki 3 kişinin yaralandığı söylenmişti. Silahlı saldırı hakkında açıklama yapan Bayraktar, saldırının kendi dükkanında değil yan tarafındaki mekanda meydana geldiğini belirtti.

"OLAYIN BİZİMLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR"

Instagram hesabından saldırıyla ilgili açıklama yapan oyuncu Ufuk Bayraktar, "Bugün çıkan haberlerle alakalı kamuoyuna duyuru. Bugün Firuzağa Meydanı'nda çıkan silahlı çatışma ile alakalı haber sitelerinde yer alan 'Ufuk Bayraktar'ın kafesinde veya kafesine silahlı saldırı' haberi tamamen haberi büyütmek için adımın kullanıldığı bir haberdir. Bu açıklamayı sevenlerimizi rahatlatmak adına yapma zorunluluğu duymuş bulunmaktayım. Cihangir Firuzağa camii altındaki yan yana bitişik halde bulunan üç kafeden birisi tarafıma aittir. Kafeler tam Firuzağa meydanda bulunmaktadır. Bu sabah Firuzağa meydanında gerçekleşen ve bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan iki kişinin birbiriyle girdiği silahlı çatışması sonucu maalesef seken kurşunlardan iki tanesi o anda kafede oturan 2 müşteriyi de yaralamıştır. Yaralanan müşteriler hastanede tedavi altına alınmışlardır . Olayın bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı
Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı
Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı
Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

Ufuk Bayraktar, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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