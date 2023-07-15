Karaciğer yetmezliğiyle savaş veren Ufuk Özkan'dan Fahrettin Koca'ya teşekkür mesajı: İlgi için minnettarım - Son Dakika
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Karaciğer yetmezliğiyle savaş veren Ufuk Özkan'dan Fahrettin Koca'ya teşekkür mesajı: İlgi için minnettarım

15.07.2023 09:08

Televizyon tarihinde başarılı yapımlarda başrol oynayan Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor. Organ nakli için sıraya giren oyuncu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bakanlık mensuplarına teşekkür etti.

Geniş Aile, Kalk Gidelim, Emret Komutanım ve Zengin Kız Fakir Oğlan gibi televizyon tarihine damga vurmuş başarılı yapımlarda başrol oynayan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor. Organ nakli için sıraya giren oyuncu, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bakanlık mensuplarına teşekkür etti.

"DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Haftaya tedavisi için hastaneye yatacak olan 48 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında bilgi veriyor. Son olarak bir teşekkür paylaşımı yapan oyuncu, "3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya ve Bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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Ufuk Özkan, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karaciğer yetmezliğiyle savaş veren Ufuk Özkan'dan Fahrettin Koca'ya teşekkür mesajı: İlgi için minnettarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaciğer yetmezliğiyle savaş veren Ufuk Özkan'dan Fahrettin Koca'ya teşekkür mesajı: İlgi için minnettarım - Son Dakika
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