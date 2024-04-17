Uğur Dündar, DNA raporuna inanmayan Duygu Nebioğlu'na tepki: Artık gülüyorum - Son Dakika
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Uğur Dündar, DNA raporuna inanmayan Duygu Nebioğlu'na tepki: Artık gülüyorum

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Duygu Nebioğlu'nun ablasının babası olabileceği söylentisiyle gündeme gelen Uğur Dündar "Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Nebioğlu'nun "Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz" demesine sinirlenen Dündar, "Adli Tıp son sözü söyledi. İftiralara karşı dava açma sırası bize gelecek" diyerek tepki gösterdi.

17.04.2024 10:35  Güncelleme: 11:50
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Metin Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya geldiği ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olabileceğini ve gerekli davaların açıldığını söyledi. Hakkındaki iddiayı yalanlayan Dündar, Nebioğlu'nun rapora inanmamasına sitem etti.

"İFTİRALARA KARŞI DAVA AÇMA SIRASI BİZE GELECEK"

Duygu Nebioğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa" dedi. İlk açıklamasında konunun yargıya taşındığını ve Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesinde biyolojik baba çıkmadığını belirten Dündar, rapora inanılmamasının ardından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Olup bitenleri gülerek izliyorum. Zira koca koca insanlar sayfalar dolusu yazı döşeniyor. 'Yazıklar olsun' diyen de var, 'Size hiç yakıştıramadım' diyen de... İşleri ağız dolusu hakaret etmek olan trol pisliklerini hiç saymıyorum. Oysa Türkçe ve tane tane anlatıyorum. Bu konularda son sözü söyleyen Adli Tıp Kurumu çok geniş ve titiz bir DNA analiz raporu hazırladı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde 'Uğur Dündar'ın biyolojik baba olduğu iddiası reddedilmiştir' dedi. (Mahkemenin gizlilik kararı olmasa raporu da yayınlardım.) Daha ne desin? Her şeyi sabırla bir kenara kaydediyoruz... Nasılsa dava açma sırası bize de gelecek!.. Gün ola, harman ola!..."

Uğur Dündar, DNA raporuna inanmayan Duygu Nebioğlu'na tepki: Artık gülüyorum

NE OLDU?

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Uğur Dündar, DNA raporuna inanmayan Duygu Nebioğlu'na tepki: Artık gülüyorum

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: ADLİ TIP KURUMU BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ

Hakkındaki iddianın ardından sabaha karşı X hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, davanın devam ettiğini ve gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, DNA raporuna inanmayan Duygu Nebioğlu'na tepki: Artık gülüyorum
Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi
Uğur Dündar, DNA raporuna inanmayan Duygu Nebioğlu\'na tepki: Artık gülüyorum

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Son Dakika Magazin Uğur Dündar, DNA raporuna inanmayan Duygu Nebioğlu'na tepki: Artık gülüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yasin Eroglu: Laik zihniyeti genelde böle şeyler ile gündemde hep, evlilik dışı ilişkiler ve doğan çocuklar yani zamanında her türlü pisliği yiyorlar. 54 64 Yanıtla ZAFER YILDIZ: Layıklar 27 14
  • Hikmet Yuksel: ateş olmayan yerden duman cıkmaz. anlaşılan o ki. metin ve ugur aynı kapıya dayanmışlar. komedide burada başlıyor. 37 18 Yanıtla
  • Ergun beyaz: anasıda az O ... değilmiş 36 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: anlaşılıyor ki grup yapmışlar herkes içini bi kadına dökmüş 5 2 Yanıtla
  • M. Akif Keskin: Babası çıksa ne değişecek mesela 0 0 Yanıtla

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