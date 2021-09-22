Üye Girişi
Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz - Son Dakika

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

22.09.2021 15:58
Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz, System.String[]

'HAYATININ EN KARANLIK SIRRINI' İLK KEZ AÇIKLADIPulp Fiction, Kill Bill serisi başta olmak üzere birçok unutulmaz filmde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman "Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı" diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti.

'HAYATININ EN KARANLIK SIRRINI' İLK KEZ AÇIKLADI

Pulp Fiction, Kill Bill serisi başta olmak üzere birçok unutulmaz filmde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman "Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı" diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti. Thurman, henüz 20'li yaşlarındayken kendisinden yaşça çok büyük bir adamdan hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını açıkladı.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

'KİMSE İSTEYEREK KÜRTAJ MASASINA YATMAZ'

Thurman, Washington Post gazetesi için, ABD'nin Teksas eyaletinde çıkan ve büyük tartışmalara yol açan kürtaj yasasına göndermeler yapan bir makale kaleme aldı. O makalede de 20'li yaşlarının sonunda kazayla hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını ilk kez açıkladı. "Bu sırrımı açığa vurmakla kazanabileceğim hiçbir şey yok, ama belki kaybedecek çok şeyim olabilir" diye yazan Uma Thurman "kimsenin isteyerek kürtaj masasına yatmayacağını da" satırlarına ekledi.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

BAŞKA KADINLARA UMUT IŞIĞI OLSUN DİYE

Ünlü oyuncu, bir yandan, yıllar önce verdiği bu kararın kendi içinde yarattığı boşluğu ortaya çıkarırken, bir yandan da kendilerini koruyamadıkları için utanç duyan kadınlara yol gösterici bir umut ışığı olabileceğini belirtti. Uma Thurman makalesinde "Sizi temin ederim ki hiç kimse bilerek ve isteyerek kendini ameliyat masasında bulmaz" cümlesiyle bunun kolay bir karar olmadığını vurguladı.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

YAŞÇA BÜYÜK BİR ADAMDAN HAMİLE KALDI

Thurman makalesinde, 20'li yaşlarının sonundayken kendisinden yaşça çok büyük bir adamdan kazayla hamile kaldığını açıkladı. O dönemde ailesinden uzakta yaşadığını, yeni bir işe başlamak üzere olduğunu anlatan oyuncu "Ne yapacağımı bulabilmek için çok mücadele ettim. Bebeği doğurmak istedim, ama nasıl?" diye yazdı.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

'ÇOCUKSU ANNELİK FANTEZİSİ'

Uma Thurman kaleme aldığı makalede, konuyu ailesiyle görüştükten sonra o zor kararı verdiğini ve bebeği aldırdığını anlattı. O sırada hissettiklerini "çocuksu annelik fantezisi" olarak nitelendiren Thurman "Kariyerimin başındaydım, kendime ait düzenli bir evim bile yoktu" diye yazdı. Sonra da ailesiyle birlikte konuyu tartışarak hamileliği sonlandırmanın en doğru seçim olacağına karar verdiklerini ekledi satırlarına.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

'PİŞMANLIK DUYMADIM'

Her ne kadar kürtaj kararı almanın kendisini üzdüğünü belirtse de şimdi geriye dönüp baktığında bu tercihi yüzünden pişmanlık duymadığını da belirtti Thurman.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

ETHAN HAWKE İLE EVLİYDİ

Uma Thurman'ın oyuncu Ethan Hawke ile evliliğinden, oyuncu ve model olarak kariyer yapan 23 yaşında Maya adlı kızı ve 19 yaşında Levon adında oğlu bulunuyor. Thurman, eski nişanlısı Arpad Busson'dan da 9 yaşında Luna adlı bir kız çocuk annesi.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

ÇOCUKLARININ DADISIYLA THURMAN'I ALDATTI

Bu arada Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin evliliğinin de bir skandalla bittiğini hatırlatalım. Hawke, Thurman'ı, çocuklarının dadısı Ryan Shawhughes ile aldattı.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

ŞİMDİ ESKİ DADIYLA EVLİ

Bir dönemin büyük aşıkları Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin evliliği bu "dadı skandalının" ardından bitti. Hawke daha sonra çocuklarının dadısı Ryan Shawhughes ile evlendi. Aktörün bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

YASA TARTIŞMA YARATTI

Thurman'ın neden böyle bir makale kaleme aldığına gelirsek... Son dönemde Teksas eyaletinde çıkan kürtaj yasası büyük tepki çekti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, Texas'ta 6 haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabilecek. Altı haftalık bu süre birçok kadın için hamileliğinin fark edilmesi zor olduğundan bu yasa ile eyalet sınırları içinde kürtaj yasaklanmış olacak.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

KAMU DAVASI AÇILDI

Kadın hakları grupları Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvuruda yasanın yürütmesinin durdurulmasını talep etti fakat mahkeme 4'e karşı 5 oyla bu kararı almayı reddetti. ABD Başkanı Joe Biden de Texas'ta kürtajı büyük oranda yasaklayan yasanın yürütmesinin Yüksek Mahkeme tarafından durdurulmamasına tepki gösterdi. Biden, mahkemenin tavrı için "Anayasal haklara görülmemiş bir saldırı" dedi ve kürtaj hakkı konusunda "top yekün mücadele" sözü verdi. ABD Adalet Bakanlığı da 10 gün önce bu yasaya karşı kamu davası açtı.

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz
Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uma Thurman, Kill Bill, Teksas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü! İfadesinde olayı bambaşka anlatmış 16:33 Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü! İfadesinde olayı bambaşka anlatmış Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti 16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak 16:00 Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı 15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım 15:23 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım 15:02 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi 14:43 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü 14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

Son Dakika Haberleri
16:29 Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş
16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu         
16:35
Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş         
16:29
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı         
16:11
Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı         
15:58
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun         
15:29
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı         
13:40
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 16:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement