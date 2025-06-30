Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu - Son Dakika
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Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu

Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu
30.06.2025 10:21
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Dört yıldır birlikte olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol, dün akşam İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Nikahta duygusal anlar yaşanırken, Hande Erçel'in horon performansı geceye damga vurdu.

Oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu haber spikeri Merve Dinçkol ile evlendi. Ünlü çift, dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

DÖRT YILLIK İLİŞKİ NİKÂHLA TAÇLANDI

'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı "Sedat Koroğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'un dört yıl süren ilişkisi mutlu sona ulaştı. Çiftin nikâh töreni, yakın dostlarının ve magazin dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

NİKÂH SIRASINDA GÖZYAŞLARI

Nikâh memurunun, gelin Merve Dinçkol'a babasının adını sorduğu sırada törende duygusal anlar yaşandı. Dinçkol'un 2018 yılında vefat eden babasının isminin anılması, hem çifti hem de davetlileri duygulandırdı.

Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu

ÜNLÜ İSİMLER DAVETE AKIN ETTİ

Geceye cemiyet ve sanat camiasından birçok tanınmış isim katıldı. Cannes dönüşü sevgilisi Hakan Sabancı ile düğüne gelen oyuncu Hande Erçel de geceye renk kattı. Erçel'in Feyyaz Şerifoğlu ile sahnede horon oynaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HORON VE GÖBEK HAVASI BİR ARADAYDI

Törenin ilerleyen saatlerinde Karadeniz ezgileriyle başlayan horon gösterisi, yerini hareketli şarkılarla dansa bıraktı. Davetliler gece boyunca doyasıya eğlenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol, Hande Erçel, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Karakuş:
    Ben majisyenlik yapıyorum beni dinleyin bu kadın en fazla 3 yıla boşanır ben yıllardır kadınlar üzerine çalışıyorum bi de hande Erçeli bıraksan yani hunharca yemek yer bi gözüne bakın solmuş bıkmış tükenmiş 2 4 Yanıtla
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