Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı\'dan ilk paylaşım akım videosuyla geldi

Uzun süredir kulislerde konuşulan Cemre Baysel – Cem Bölükbaşı aşkı, beklenen adımla resmiyet kazandı. Güzel oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ilk kez birlikte paylaştıkları görüntülerle ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı.

Çiftin paylaşımı, birlikte çıktıkları Londra tatilinden geldi. Eğlence alanında çekilen ve doğal halleriyle dikkat çeken görüntüler, ikilinin uyumunu ve keyifli anlarını gözler önüne serdi. Abartıdan uzak, samimi kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Akım haline gelen paylaşımın en dikkat çeken detayı ise çiftin poz vermek yerine anı yaşadığı anları tercih etmesi oldu. Bu durum, Baysel ve Bölükbaşı'nın ilişkilerini gösterişten uzak ama net bir şekilde sahiplenmeyi seçtiği şeklinde yorumlandı.

Romantik yemekleri 2025 yılının son aşk bombası olarak yorumlanmıştı!

Sosyal medya kullanıcıları,

"Çok yakışmışlar",

"En doğal ünlü çifti",

"Bu aşk uzun soluklu olur" yorumlarıyla çifte adeta onay verdi.

2025 yılının son günlerinde çift İstanbul'da romantik bir akşam yemeğinde görüntülenmiş, yılın son aşk bombası olarak yorumlanmıştı.