Ünlü isimler, Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde anıyor

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak saygı ve minnetle andı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

GÜLŞEN

"Ne senden geçeriz, ne ilkelerinden. Saygı ve minnetle anıyorum."

CEYDA DÜVENCİ

"En büyük şükür, en büyük öğretmen… Öğrettiklerin için teşekkür ederim… Açtığın yolda yürümeye devam ediyoruz."

ESRA EROL

Biz O'nu hiç kaybetmedik, 85 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk. Nefes aldığımız her gün, bu topraklarda hür yaşadığımız her an, O ve fikirleri yaşamaya devam edecek. O'nun 'Beni görmek demek mutlaka benim yüzümü görmek demek değildir, fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözünde olduğu gibi bizler, onu daima kalbimizle görüyor, aklımızla, düşüncemizle yaşatıyoruz."

ARDA TÜRKMEN

"Büyük bir saygı, büyük bir minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz Atam…. Sonsuza dek."

HAKAN ALTUN

"İki Mustafa Kemal vardır; Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! Sonsuz özlem, minnet ve saygıyla… Ruhun şad olsun Atam."

TUĞBA ÖZAY

"Sonsuza dek Atam"

SEDA SAYAN

"Sevgi, saygı, minnetle anıyoruz"

KEREM ALIŞIK

"Sarışın bir kurda benziyordu, mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Özlemle, sonsuz sevgi ve saygıyla. Şükranla, minnetle, rahmetle."

EMRE AYDIN

"Sonsuza kadar."

KAAN YILDIRIM

"'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' Mustafa Kemal Atatürk"

ARZUM ONAN

"85 yıldır bitmeyen özlem ve sevgiyle…"

JESS MOLHO

"Sevgi, saygı, minnet ve rahmetle…"

EMRE ALTUĞ

"Saygı ve minnetle… Sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk"

BADE İŞÇİL

"10 Kasım 1938 Saat 09:05 Veda değil Feda edilmiş bir hayatın simgesidir."

DEMET EVGAR

"Tüm hayatını bir ulusun egemenliğine adamış , Atamız , önderimiz Mustafa Kemal Atatürk' ü özlem ve şükranla anıyorum. Tüm cumhuriyet şehitlerinin ruhları şad olsun. Yaşasın Cumhuriyet"

BÜLENT ŞAKRAK

"Minnetle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk"