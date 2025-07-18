Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi - Son Dakika
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Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi

Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
18.07.2025 11:47
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ABD'li pop yıldızı Sabrina Carpenter, İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea programıyla tanınan reality yıldızı Melissa Tattam'ın TikTok'ta paylaştığı bir fotoğrafta giydiği kıyafeti istedi. Carpenter'ın ekibinden biri, Tattam'a kıyafeti 'giyilmiş ve terli haliyle' göndermesini talep etti.

İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea programıyla tanınan 28 yaşındaki reality yıldızı Melissa Tattam, ABD'li pop yıldızı Sabrina Carpenter'dan gelen beklenmedik bir istek karşısında şaşkına döndü. Melissa'nın TikTok'ta paylaştığı bir fotoğrafta giydiği kıyafet, Sabrina'nın dikkatini çekti. Ardından Sabrina'nın ekibinden biri, Melissa'ya ulaşıp o kıyafeti "giyilmiş ve terli haliyle" göndermesini istedi.

Olayı arkadaşı Sophie ile paylaşan Melissa, yaşadıklarına inanmakta güçlük çekti. Sophie de şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Şaka yapıyorsun! Yani Sabrina senin terli kıyafetini mi istiyor? Neyse, gerçekten terli değil herhalde!"

Melissa ise kıyafeti sadece o fotoğraf için giydiğini, aslında temiz olduğunu belirtti. Sophie de esprili bir şekilde, "Neyse ki bronzlaştırıcı sürmemişsin!" diye ekledi.

Bu diyalog sosyal medyada hızla yayıldı. Takipçiler, Sabrina Carpenter'ın gerçekten Melissa'nın bahsettiği kıyafeti giydiğini fark etti. Bir kullanıcı, "Dikkat! Sabrina Carpenter Instagram'da senin kıyafetini giymiş!" yorumunu yaptı. Gerçekten de Sabrina'nın Instagram'da paylaştığı son gönderinin 11. fotoğrafında, Melissa'nın kıyafetiyle poz verdiği görüldü.

The Sun gazetesi, konuyla ilgili Sabrina'nın temsilcilerine ulaştı ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sabrina Carpenter: Parlayan Yeni Pop Yıldızı

Son dönemde dünya çapında ün kazanan Sabrina Carpenter, özellikle geçtiğimiz yılın en büyük hitlerinden biri olan "Espresso" adlı şarkısıyla büyük çıkış yaptı. Şarkı o kadar beğenildi ki, Adele bile açıkça favorisi olduğunu söyledi. Bu parça, Short n' Sweet albümünden çıkmış ve İngiltere müzik listelerinde 43 hafta boyunca Top 5'te kalmayı başarmıştı.

Sabrina ayrıca, İngiltere'de aynı anda 1 numaralı albüme ve Top 3 içinde üç farklı single'a sahip olan ilk kadın sanatçı oldu. Bu başarısıyla pop dünyasında adını altın harflerle yazdırdı.

Sadece Adele değil, Taylor Swift de Sabrina'ya destek verdi. Onu, Amerika'daki Eras Tour konser serisinin 25 durağında sahneye davet etti. Sabrina, bu deneyimi "ilham verici" olarak tanımladı ve Swift'e şöyle dediğini aktardı:

"Senin turnen, kendi turnemi yapma cesareti verdi."

Ayrıca çocukluk idolü Dolly Parton'la da yakınlık kurdu. İkili, Carpenter'ın "Please Please Please" adlı şarkısında düet yaparak büyük ilgi topladı.

Kısacası Sabrina Carpenter, sadece sesiyle değil tarzı, sahne enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da şimdiden müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi

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Son Dakika Magazin Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi - Son Dakika

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