Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz

Komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, haberi bile olmadan siyasi bir partiye üye yapıldığını ifade etti.

HABERİ OLMADAN BBP'YE ÜYE YAPILDI

Can Yılmaz'ın e-Devlet'te Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Beylikdüzü Teşkilatı'na üye olduğu görüldü. Kendisinin haberinin olmadığını söyleyen Yılmaz, "Siz de e-Devlet'e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah! Keşke bana da haber verseydiniz... Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

"ŞANSLIYIM BENİ İSTANBUL'DA TUTMUŞLAR"

Yılmaz bir diğer paylaşımında ise esprili dille kendisinin şanslı olduğunu yeğeninin ise hiç gitmediği halde Mersin'de bir partiye üye görüldüğünü belirtti. Can Yılmaz şunları söyledi: "Ben şanslıyım beni İstanbul'da tutmuşlar, yeğenim Mersin'e hiç gitmedi ama Mersin'de bir partiye gönül vermiş..."