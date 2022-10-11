Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz

11.10.2022 22:42

Komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, haberi olmadan Büyük Birlik Partisi'ne üye yapıldığını açıkladı. e-Devlet'te BBP'nin Beylikdüzü teşkilatına üye olarak görüldüğünü belirten Can Yılmaz, Twitter'daki paylaşımında, "Keşke bana da haber verseydiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, haberi bile olmadan siyasi bir partiye üye yapıldığını ifade etti.

HABERİ OLMADAN BBP'YE ÜYE YAPILDI

Can Yılmaz'ın e-Devlet'te Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Beylikdüzü Teşkilatı'na üye olduğu görüldü. Kendisinin haberinin olmadığını söyleyen Yılmaz, "Siz de e-Devlet'e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah! Keşke bana da haber verseydiniz... Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

"ŞANSLIYIM BENİ İSTANBUL'DA TUTMUŞLAR"

Yılmaz bir diğer paylaşımında ise esprili dille kendisinin şanslı olduğunu yeğeninin ise hiç gitmediği halde Mersin'de bir partiye üye görüldüğünü belirtti. Can Yılmaz şunları söyledi: "Ben şanslıyım beni İstanbul'da tutmuşlar, yeğenim Mersin'e hiç gitmedi ama Mersin'de bir partiye gönül vermiş..."

Haberi olmadan BBP'ye üye yapılan Can Yılmaz isyan etti: Keşke bana da haber verseydiniz
Haberi olmadan BBP'ye üye yapılan Can Yılmaz isyan etti: Keşke bana da haber verseydiniz
YORUMLAR
500
Güngör Arslan'ı öldüren sanık: 'Öldürmek için değil, korkutmak amacıyla gitmiştim' Güngör Arslan'ı öldüren sanık: 'Öldürmek için değil, korkutmak amacıyla gitmiştim'

Can Yılmaz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 23:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement