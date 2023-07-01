Ünlü Oryantal Didem Kınalı Dansı Bırakıp Şarkıcılığa Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Oryantal Didem Kınalı Dansı Bırakıp Şarkıcılığa Geçiyor

01.07.2023 14:36

Ünlü oryantal Didem Kınalı, sağlık sorunları nedeniyle dansa veda ederek şarkıcılığa başladı. Kıbrıs'ta son kez sahneye çıkan Kınalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve dans kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kınalı, sağlık sorunları ve mesleğin uzun vadede olumsuz etkileri nedeniyle dansı bırakma kararı aldığını belirtti.

Ünlü oryantal Didem Kınalı, dansı bırakıp şarkıcılığa başladı. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Kınalı, mesleğini son kez icra etti. Kınalı, bazı sağlık sorunlarının kendisini oldukça zorladığını dile getirerek kendisine "Mesleğini bırakma" diyenlere de sert çıktı.

"BUGÜN SON DANSIM"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; dansı bırakıp şarkıcılığa adım atan Didem Kınalı, Kıbrıs'ta hem iş hem de tatil yaptı. Sağlık sorunları yaşayan ünlü oryantal Didem Kınalı, akşamında ise sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kınalı, "Bugünlerde biraz başım dönüyor. Onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. 'Sahneleri bırakma' diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım geliyor. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin" dedi.

Ünlü oryantal Didem Kınalı dansı bırakıp şarkıcılığa başladı
Ünlü oryantal Didem Kınalı dansı bırakıp şarkıcılığa başladı
Ünlü oryantal Didem Kınalı dansı bırakıp şarkıcılığa başladı
Ünlü oryantal Didem Kınalı dansı bırakıp şarkıcılığa başladı
Ünlü oryantal Didem Kınalı dansı bırakıp şarkıcılığa başladı
YORUMLAR
500

didem kınalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oryantal Didem Kınalı Dansı Bırakıp Şarkıcılığa Geçiyor - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Dzeko'nun yeri doldu! Inter, Marcus Thuram'ı transfer etti
15:03 Inter, takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun yerini Marcus Thuram ile doldurdu
15:03 Putin, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek için maaşlara zam yaptı
14:59 Wagner'in silahlı isyanıyla sarsılan Putin, Rus ordusundaki askerlerin maaşlarına zam yaptı
14:51 Demet Akalın, takipçisine verdiği cevapla şoke etti
14:47 Demet Akalın'dan "Yaşlanmışsın" yorumunu yapan takipçisine skandal cevap! Okuyanların bile yüzü kızardı
14:47 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti
14:43 Fatma Şahin, babası Mustafa Kıymık'ı kaybetti
14:05 Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Tekirdağ-İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu
14:03 Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Marmaraereğlisi'nde araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 15:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü Oryantal Didem Kınalı Dansı Bırakıp Şarkıcılığa Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement