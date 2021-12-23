Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hayat Bilgisi gibi güçlü yapımlarda boy gösteren oyuncu Aslı Enver, magazin dünyasının ilgi çeken isimleri arasında yer alıyor.
Duru güzelliği ile her daim adından söz ettiren Aslı Enver'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Anıl Enver'i görünce şaştı kaldı. Tam adı Anıl Hıybeti Enver olan genç kadının, güzelliğiyle ablasından aşağı kalır yanı yok. Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.
İşte Aslı Enver'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi;
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaşırdı: Güzellik genetik - Son Dakika Magazin